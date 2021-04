Une action collective autorisée contre Hydro-Québec

Une action collective en dommages peut aller de l’avant contre Hydro-Québec , qui se fait reprocher d’avoir surfacturé ses clients pour environ 1,2 milliard $ entre 2008 et 2013.

Maintenant que l’action a reçu le feu vert, les étapes du dossier vont se dérouler et elle se rendra éventuellement à procès. Rien n’est donc encore décidé.

Dans cette action collective, il est reproché à Hydro-Québec d’avoir accumulé des excédents - aussi appelés trop-perçus - de plus d’un milliard entre 2008 et 2013, soit des sommes payées par ses abonnés au-delà des rendements prévus aux tarifs. La société d’État aurait surestimé ses dépenses tout en sous-estimant ses revenus.

Il est aussi allégué qu’au cours de cette période, Hydro-Québec aurait manipulé les données présentées à la Régie de l’énergie, de façon à obtenir un rendement plus favorable et supérieur à celui qui avait été autorisé.

Cela constitue un non-respect d’une obligation de bonne foi, de transparence et d’information, fait valoir Nadia Mbenga Molima, un client résidentiel qui est le représentant du groupe pour cette action collective.

Quant au gouvernement du Québec - l’actionnaire et le mandant d’Hydro-Québec - il était au courant de cet état de choses, et en plus, c’est lui qui a récolté une part importante de ces excédents, ajoute-t-il.