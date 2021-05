Humiliée pour mon passé dans la porno, le «pole dance» m'a aidée à me relever

Je suis l’une des femmes de Strip Down, Rise Up. J’y raconte mon histoire. Comment, en 2003, je me suis lancée dans les films pornos alors que j’étais une actrice de 20 ans en difficulté à Los Angeles. Et comment, après ma sortie de l’industrie du sexe, les trolls d’Internet m’ont harcelée, traquée et doxxée pendant des années. J’y confie que le harcèlement me faisait sentir comme si je devais constamment m’excuser et jouer la femme qui regrettait d’avoir travaillé dans l’industrie du sexe.