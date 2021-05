L'horaire de Ciné-cadeau est dévoilé!

Télé-Québec

Heureusement, il y a des choses qui ne changeront pas à Noël cette année!

Télé-Québec a dévoilé ce lundi son horaire spécial pour le temps des Fêtes. Au coeur des festivités, bien sûr, on retrouve le classique Ciné-cadeau. Mais aussi un concert de Bleu Jeans Bleu ainsi que des émissions spéciales de Passe-Partout, Belle et Bum et Y’a du monde à messe, entre autres.

En résumé, voici ce que la chaîne proposera:

Passe-Partout - Le jour de l’An: Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne prépareront un buffet pour Fardoche. (1er janvier, 8 h.) À noter que la troisième saison de Passe-Partout sera lancée le 4 janvier.

MAMMOUTH 2020: Une revue de l’année de ce qui fut marquant pour les 13 à 17 ans en 2020, animée par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk. Ils décoreront de l’insigne MAMMOUTH les cinq personnes qui ont posé les gestes les plus remarquables de l’année. (11 décembre, 20 h et 13 décembre 17 h)

Bleu Jeans Bleu en téléski: De Bromont, Bleu Jeans Bleu s’entoure d’invités surprises pour un concert de chalet, inspiré par une sortie en ski entre amis. (30 décembre, 20 h)

Belle et Bum des Fêtes: Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite seront accompagnés de Pierre Lapointe, Bobby Bazini, Jean-François Provençal, le duo Joli-Bois, Julien Corriveau, Les Mariachi Figueroa, Mélissa Ouimet, Ranee Lee, Sara Dufour, Matt Lang et The Brooks. (24 décembre, 20h et 30 décembre, 21h30)

Y’a du monde à messe de Noël: Christian Bégin reçoit «l’un des plus grands fans de chansons de Noël», Jean-Pierre Coallier, ainsi que Sonia Vachon et Michel Charette. S’ajoute l’intervenante sociale à La Maisonnée chargée d’accueillir les nouveaux arrivants, Zina Laadj. En musique: Isabelle Boulay et Luis Clavis, membre du groupe Qualité Motel, seront notamment de la partie. (24 décembre, 22h et 25 décembre, 20h)

Moi j’mange... spéciale des Fêtes: Stéphane Bellavance présente un épisode spécial où l’on retrouvera des recettes ainsi que des trucs pour un temps des Fêtes responsable et déculpabilisant. (11 décembre, 19h) Et Ciné-cadeau? On y retrouvera La Guerre des Tuques, Bach et Bottine, Astérix, Tintin, Bob l’éponge et bien d’autres! Cliquez ici pour voir l’horaire. Un horaire complet est téléchargeable ici.

Voici à quoi ça ressemble:

