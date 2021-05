Vendredi dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait confirmé aux médias que le Dr Arruda avait porté plainte à la Sûreté du Québec à propos d’une publication faite sur Facebook lundi dernier. L’adresse postale du Dr Arruda avait été diffusée par un adepte des théories du complot opposé au port obligatoire du masque, rapportait La Presse la semaine dernière . La publication a été relayée des dizaines de fois avant d’être supprimée par son auteur, qui est suivi par près de 2000 personnes sur le réseau social.

Lundi, le Dr Arruda, qui a souvent fait l’objet de critiques et d’insultes de la part d’internautes depuis le début de la pandémie, a expliqué pourquoi il avait tenu à déposer une plainte formelle aux services policiers dans ce cas-ci.

La gestion de la pandémie de COVID-19 par les autorités continue d’échauffer les esprits de plusieurs sur les réseaux sociaux. Alors que la désinformation, les fausses nouvelles et les théories du complot atteignent des proportions inégalées, des politiciens et des journalistes font régulièrement l’objet d’insultes et de menaces.