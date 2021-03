Hong Kong: victoire écrasante des pro-démocratie aux élections locales

“Les électeurs ont utilisé la manière la plus pacifique pour dire au gouvernement que nous n’accepterons pas que Hong Kong devienne un État policier et un régime autoritaire”, a déclaré Wu Chi-wai, président du Parti démocrate, le plus grand parti d’opposition. “Le gouvernement doit honnêtement faire face à l’opinion publique”.

Depuis une semaine, la mégapole qui était en proie à des actions de plus plus violentes connait un répit dans les manifestations, les protestataires ne voulant pas hypothéquer la tenue du scrutin.

Les nouveaux élus à PolyU

Le siège de l’Université polytechnique (PolyU), où sont retranchés des protestataires radicaux et théâtre le weekend précédent de la plus violente confrontation depuis juin avec les forces de l’ordre, se poursuivait lundi.

La mobilisation a débuté en juin contre un projet de loi autorisant l’extradition vers la Chine continentale des ressortissants hongkongais. Le texte a été abandonné en septembre, mais depuis les revendications se sont élargies et les affrontements entre police et manifestants sont devenus de plus en plus violents.