Un homme est accusé d'avoir lancé des excréments sur des gens à Toronto

Des dizaines d’étudiants ont envahi le palais de justice de Toronto, mercredi, pour assister à la comparution d’un homme accusé d’avoir lancé des excréments liquéfiés sur des inconnus dans deux bibliothèques de campus universitaires et sur un trottoir du centre-ville.

Samuel Opoku, âgé de 23 ans, a comparu brièvement pour faire face à cinq chefs d’agression armée et cinq chefs de méfait sur cinq personnes, lors de trois agressions distinctes. Il reviendra la semaine prochaine devant le tribunal pour l’audience sur sa libération sous caution.

La police de Toronto a déclaré qu’un homme portant un casque de construction jaune avait jeté des matières fécales liquéfiées sur une femme et une jeune personne, vendredi dernier, à la bibliothèque John P. Robarts de l’Université de Toronto. Le même suspect aurait aspergé de la même façon un homme et une femme à la bibliothèque Scott de l’Université York dimanche, et une autre femme à une intersection du centre-ville près de l’université de Toronto lundi soir.