Hockey Québec dévoile un plan de relance en six phases

«Nous croyons à l’importance de reprendre l’activité physique et faire bouger nos jeunes dans un contexte sécuritaire et accessible, et ce dès que possible. Un retour au jeu cadre avec notre mission; soit d’offrir un environnement positif, sécuritaire et accessible, ainsi que des programmes axés sur l’apprentissage et le plaisir pour toutes les joueuses et les joueurs de hockey au Québec», a souligné le président du conseil d’administration de Hockey Québec, Yve Sigouin, dans une communiqué.