«Je me suis mise à faire des affaires un peu trash que même mes parents ne savent peut-être pas, a-t-elle confié. Je me suis mise à me tenir avec du monde louche, à vendre de la drogue, à faire de l’auto-stop à minuit en espérant que des gars me ramassent et que là je… Imagine, là. Pour espérer vivre des sensations fortes, et que ça m’amène quelque part, pour me faire un bagage. C’est tellement étrange.»