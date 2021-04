HBO diffuse gratuitement la série «Watchmen», et c'est un geste politique

L’initiative est organisée dans le cadre de Juneteenth, une fête aux États-Unis commémorant l’annonce de l’abolition de l’esclavage au Texas en 1865, et plus largement l’émancipation des Afro-Américains dans le sud du pays à cette époque. Pour la plateforme, c’est «une manière d’étendre à toutes et à tous ses contenus mettant en valeur ″les voix, les expériences et le travail des conteurs noirs″».