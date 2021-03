“Si pour les gens c’est une fin de non-recevoir le fait que j’aie oeuvré dans le milieu de l’humour et que peu importe ce que je dis comme argument, le fait que ça sorte de la bouche d’un ancien humoriste, pour eux, c’est irrecevable, ce sera leur choix et c’est ben correct comme ça. Mais je ne peux pas changer mon passé”, explique-t-il en entrevue à la suite de son annonce officielle.

Sa plus grande préoccupation à court terme est de redonner du tonus au Parti québécois qui, selon lui, “a besoin d’être restructuré, a besoin d’être assumé, a besoin certainement d’être décomplexé et a besoin d’être uni également”.

Sa vision du Québec s’articule autour d’un “grand projet collectif” devant amener les Québécois à “adhérer à une nouvelle constitution qui (...) affirmera haut et fort la pérennité de la langue française en Amérique du Nord”. Les valeurs autour desquelles il entend rassembler sont l’égalité hommes-femmes, l’intégration des personnes issues des communautés culturelles, la protection des minorités sexuelles et la protection “indiscutablement” de l’environnement.

La piqûre de la politique semble l’avoir déjà affecté. S’il estimait, au départ, qu’une défaite à la chefferie signalerait tout simplement un retour à sa vocation d’artiste, il n’en est plus tout à fait certain.

“Mon idée n’est pas encore faite. (...) Plus j’avance dans le processus, plus je trouve ça intéressant la politique”, avoue-t-il, ajoutant s’être entretenu avec d’autres candidats à la direction de la possibilité de se présenter sous la bannière péquiste dans une élection générale.

“Au départ, je n’ai rien demandé à personne. Il y a eu des pressions, probablement d’équipes d’autres candidats qui, au début, voulaient faire en sorte que tous mes spectacles de 2020 soient annulés, donc pour me compliquer un peu la vie. Ensuite, ça, ça n’a pas fonctionné alors ils ont voulu faire en sorte que toutes mes dépenses de spectacle soient comptabilisées comme des dépenses électorales. Mais nous, on avait la lettre du Directeur général des élections qui disait: non, M. Nantel a le droit de faire ses spectacles et ça ne fait pas partie, c’est son gagne-pain comme n’importe qui.”