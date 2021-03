Course à la chefferie du PQ: Guy Nantel annoncera sa décision jeudi

Il annoncera jeudi s’il compte être de la course à la chefferie du Parti québécois (PQ). L’humoriste dévoilera sa décision à 10h à la permanence du PQ, à Montréal.

«Il y a des jours où je me dis que je suis fait pour ça, que j’ai ça dans le sang. Et il y a des jours où je me dis: “J’aime tellement faire de l’humour, j’aime tellement ma vie actuelle”, que je suis parfois partagé dans tout ça», a-t-il affirmé sur le plateau de l’émission.