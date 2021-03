Guy Laliberté débouté pour un litige fiscal entourant son voyage dans l'espace

«Il y a une différence entre un voyage d’affaires impliquant certains loisirs et un voyage personnel avec certains aspects qui concernent les affaires, souligne-t-elle, en faisant référence à la décision du tribunal inférieur. Ce voyage spatial s’inscrit dans cette dernière catégorie et les conséquences fiscales sont déterminées en conséquence.»

Le cofondateur du Cirque du Soleil tentait d’éviter d’avoir à payer de l’impôt sur la facture de 41,8 millions $ qui accompagnait son voyage dans l’espace en 2009 en faisant valoir qu’il s’agissait de dépenses d’affaires et non d’un séjour effectué à titre personnel. Son périple avait été présenté comme une «mission sociale et poétique» pour sensibiliser la population aux problèmes liés à l’accessibilité de l’eau dans le monde et pour mettre la table au premier spectacle présenté en Russie par l’entreprise de divertissement.