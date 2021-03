Guy Laliberté inculpé de culture de cannabis en Polynésie française

Le milliardaire Guy Laliberté , fondateur du Cirque du Soleil, soupçonné d’avoir cultivé des plants de cannabis sur son atoll privé en Polynésie française, a été inculpé mercredi à Papeete pour détention et culture de stupéfiants et laissé en liberté, a annoncé son avocat.

“Ce dossier est d’une banalité affligeante (…), on a une dizaine de plans de pakalolo qui sont cultivés pour une consommation médicale et personnelle et rien d’autre”, a déclaré à l’AFP l’avocat du milliardaire, Me Yves Piriou.