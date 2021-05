Guillaume Lemay-Thivierge en deuil de son père

Le père de Guillaume Lemay-Thivierge, François Thivierge, est décédé samedi dernier, a annoncé le comédien et animateur, ce mardi 14 juillet, par l’entremise de ses réseaux sociaux .

Le principal intéressé a tenu à rendre un dernier hommage public à son père en partageant avec ses abonnés deux photos sur lesquelles il apparaît plus jeune en compagnie de ce dernier, ainsi que quelques mots.

«Mon papa nous a quittés, samedi dernier, dans un départ très doux. Merci papa d’avoir été mon père! Je garde en mémoire la confiance et toutes les belles et bonnes valeurs que tu nous a léguées, à Vincent et à moi. Je t’aime pour toujours, bon repos papa», a-t-il déclaré, avant d’immortaliser l’une de ses citations qui l’a particulièrement marqué.