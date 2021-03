Les libéraux au Sénat deviennent le «Groupe progressiste du Sénat»

OTTAWA — Le Parti libéral du Canada (PLC) n’est plus représenté au Sénat . Les neuf sénateurs qui, jusqu’à jeudi matin, s’affichaient comme «libéraux au Sénat» se sont transformés en «Groupe progressiste du Sénat».

«Cette loi-là, puisqu’il n’y a plus personne qui s’appelle libéral, il va être obligé de la réviser parce qu’il faut qu’il donne un cadre législatif à sa volonté politique d’indépendance du Sénat», a fait valoir le sénateur Dennis Dawson, en entrevue téléphonique.

Un lien déjà coupé

«C’était évident qu’on ne peut pas continuer à fonctionner avec l’ancienne loi qui (…) prévoit le pouvoir et l’opposition, dans le sens traditionnel», a insisté le sénateur Dawson. «S’il veut que son désir de Sénat indépendant soit réalisé, il faut qu’il donne de nouveaux pouvoirs à ce nouveau Sénat, ce qu’il n’a pas fait», a-t-il poursuivi.

«C’était évident qu’on s’est fait dire plus souvent qu’à notre tour par les autres indépendants progressistes qu’ils ne voulaient pas se joindre à un parti politique», a relaté M. Dawson.

Le GSC a été créé par deux sénateurs conservateurs, huit sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants (GSI) et un sénateur non affilié.

«Les membres du GSI, avaient beau être dans le même caucus, ils ne s’entendaient pas», croit savoir M. Dawson. «Tandis que là, au moins ils se sont débarrassés de leur aile droite. On pense qu’il y aurait de la place maintenant pour certaines personnes qui sont malheureuses dans le GSI de se joindre à nous», a-t-il espéré.

Le GSI continue d’être le groupe le plus important au Sénat. Il compte maintenant 51 membres. Le GSC en a 11, les progressistes 9, les sénateurs conservateurs sont au nombre de 25 et il y a quatre sénateurs non affiliés.