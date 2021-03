Grève tournante à compter de mardi dans des garderies en milieu familial

Cette grève tournante aura lieu du 1er au 18 septembre. Elle commencera par la région de Québec-Chaudière-Appalaches et se terminera par les régions de Laurentides et de la Montérégie, le 18.

Cela fait plus d’un an que dure cette négociation entre le ministère de la Famille et la fédération de la CSQ. Et, à l’heure actuelle, la négociation est «au point mort», a indiqué en entrevue avec La Presse Canadienne la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon.

Points en litige

Le ministre invite à négocier

«Le message sera toujours le même de ma part: je pense que quand on se parle, on se comprend. Moi j’invite le syndicat à négocier. Je pense que si les deux parties négocient de bonne foi, on arrivera à trouver une entente qui va satisfaire tout le monde. Parce que ce qu’on recherche, le but, en tout cas le mien, c’est d’éviter une grève. À chaque fois qu’il y a une grève, qui en paie le prix? Bien, ce sont les tout-petits et leurs parents, qui voient leur quotidien chamboulé», a déploré le ministre Lacombe.