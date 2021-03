La grève tournante des services de garde en milieu familial a débuté

FatCamera via Getty Images

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a déjà déploré que des parents et des tout-petits aient à subir de tels moyens de pression. Il s’est dit convaincu que si les deux parties négociaient de bon ne foi, il y avait moyen de s’entendre.

Régions et dates de la grève

Après la région de Québec_Chaudière-Appalaches mardi, c’est la région de Laval-Lanaudière qui sera touchée mercredi, puis celle du Bas Saint-Laurent_Gaspésie jeudi et celle du Suroît (Vaudreuil-Dorion) vendredi.

La semaine suivante, la grève touchera le 8 septembre le Centre-du-Québec (Drummondville), le 9 septembre l’Outaouais, le 10 le Saguenay_Lac Saint-Jean et le 11 Montréal.

Et pour la dernière semaine de cette grève tournante, les régions touchées seront l’Abitibi-Témiscamingue le 14, la Côte-Nord le 15, l’Estrie le 16, la Mauricie (Trois-Rivières) le 17 et la Montérégie et les Laurentides le 18.