Grève au CN: entente de principe entre les deux parties

De son côté, le ministre Lamontagne a indiqué que plus de 1300 avis de dommages avaient été déposés par des agriculteurs dont les récoltes se trouvent toujours dans les champs. Il a cependant écarté, pour l’instant, le déploiement d’une aide financière, comme celle réclamée plus tôt par le président des Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, qui a précisé qu’environ 300 millions $ de récoltes étaient à risque.

Des impacts

Le conflit de travail avait eu des impacts pour de nombreuses entreprises. Lundi, Nutrien avait annoncé la fermeture temporaire de sa plus grande mine de potasse en Saskatchewan et le licenciement de 550 employés qui y travaillent, pendant deux semaines à compter du 2 décembre.

“Ces ententes prouvent une fois de plus que lorsque les employeurs et les syndicats travaillent ensemble, nous obtenons des résultats optimaux pour les Canadiens et notre économie”, ont fait valoir la ministre du Travail, Filomena Tassi, et le ministre des Transports, Marc Garneau, dans une déclaration.