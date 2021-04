Des banques accusées d'avoir blanchi d'énormes sommes «d'argent sale»

«Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques», détaille l’investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.

L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques ― JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon ― accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.