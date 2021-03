Attentat à la Grande Mosquée: une oeuvre dédiée aux victimes inaugurée à Québec

Six musulmans ont été abattus peu après la prière du soir, le 29 janvier 2017. Le maire Régis Labeaume a déclaré mardi que l’attentat avait endeuillé des familles, une communauté et une ville tout entière.

Recueillement et souvenir

La partie située près de la mosquée est destinée au recueillement et à la commémoration. On peut y lire un récit de la tragédie et les noms des six hommes, en français et en arabe, gravés sur trois stèles, chacune ornée de feuilles d’aluminium ajourées aux motifs inspirés de leur pays d’origine: Maroc, Guinée, Tunisie et Algérie.