Il a fait anormalement chaud dans le Grand Nord canadien cet automne

DEA / F. BARBAGALLO via Getty Images

«Les anomalies de température qui dépassent de cinq degrés la normale se produisent un peu plus facilement que par le passé», ajoute-t-il.

À Inuvik, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, les températures ont été supérieures à la normale chaque jour du 1er septembre au 11 novembre. Pond Inlet, au Nunavut, n’a connu qu’une seule journée sous les températures normales. À Cambridge Bay et à Pangnirtung, ce sont pas moins de 80 pour cent des journées qui ont été marquées par des températures plus chaudes qu’à l’accoutumée.

Non seulement les températures ont été plus chaudes que la normale: elles ont été remarquablement plus chaudes que la normale.