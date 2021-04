Le grand Montréal passe en zone orange

Le virus de la COVID-19 fait de plus en plus de ravages autour de Montréal, alors que toute la région métropolitaine bascule désormais en zone orange.

On comptait déjà depuis quelques jours cinq régions placées en zone orange, c’est-à-dire en zone d’“alerte modérée”: l’île de Montréal, Laval, Québec, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais.

Autour de Montréal, la zone orange s’étend désormais à Saint-Jérôme (MRC de Rivière-du-Nord), la Montérégie, une partie des Laurentides et de Lanaudière.

L’alerte orange est le troisième palier d’une palette de couleurs qui en compte quatre: vert (mesures sanitaires de base), jaune (pré-alerte), orange (alerte modérée) et rouge, soit l’alerte maximale qui ramène le spectre du confinement.

Comme il avait fait la veille, M. Dubé a réitéré l’importance de renoncer dans les quatre semaines qui viennent à tout rassemblement non essentiel pour freiner la propagation de la COVID-19.

On veut surtout aplanir la courbe d’évolution de l’épidémie, repartie à la hausse depuis quelques semaines.

“La maudite courbe, on va lui donner un grand coup”, a illustré le ministre, en disant miser sur la collaboration de la population dans le mois qui vient pour garder le contrôle de la situation.

De jeudi à vendredi, le Québec a enregistré 637 nouveaux cas _ dont 229 à Montréal - et quatre décès, pour un total de 70 307 cas depuis le début de la pandémie, en mars.

Par ailleurs, en quelques jours seulement, déjà plus de 5000 personnes retraitées ont répondu à l’appel du gouvernement et se sont inscrites au site “Je contribue”. Elles veulent offrir leurs services en vue de participer à l’opération, présentement en cours, de dépistage et d’enquêtes de traçage de personnes éventuellement atteintes.