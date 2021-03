Québec et les Cris signent un protocole d'entente sur le développement économique

MONTRÉAL — Québec et les Cris n’étaient pas peu fiers, lundi, d’annoncer qu’en ces temps de tensions avec certaines communautés des Premières Nations ailleurs au Canada, eux signent un protocole d’entente sur le développement économique à long terme du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James.

L’annonce a été faite lundi à Montréal par le premier ministre François Legault et le président du gouvernement de la nation crie, Abel Bosum, en présence de nombreux représentants de la communauté crie et de ministres du gouvernement Legault.

Le premier ministre a salué “un moment historique entre la nation crie et la nation québécoise” qui est une suite logique de la Paix des Braves, conclue il y a 18 ans. “Deux visionnaires, Ted Moses et Bernard Landry, ont permis cette entente exemplaire avec la nation crie, qui peut être utilisée comme modèle partout au Canada, en Amérique du Nord”, a fait remarquer le premier ministre Legault.

L’entente de la Paix des Braves visait à améliorer la qualité de vie des Cris, à soutenir le développement économique du territoire et à donner aux Cris une plus grande autonomie.

Le grand chef Bosum a lui aussi souligné l’importance de ce protocole d’entente. “Nous avons choisi d’être ici. Nous sommes ici non pas pour faire un sacrifice ou parce que nous nous résignons. Aujourd’hui, ce n’est pas une concession que nous devons faire, ni un compromis difficile. Nous ne sommes pas forcés d’être ici à cause d’une entente.”

Le premier ministre @francoislegault et le chef du Grand Conseil des Cris @BosumAbel signent un protocole d’entente concernant le développement de la région d’Eeyou Istchee Baie-James. #Grande alliance #POLQC #ASSNAT pic.twitter.com/HIDXnM5WQc

Au cours de la conférence de presse, le premier ministre a d’ailleurs souligné qu’il s’était assuré de l’appui de la communauté, et non seulement de ses dirigeants - faisant ainsi référence au litige à la source du conflit concernant Coastal GasLink et la communauté de Wet’suwet’en en Colombie-Britannique.