Le gouvernement fédéral invite les Canadiens à revenir le plus vite possible

Plus tôt, Affaires mondiales Canada avait lancé un «avertissement global aux voyageurs», leur demandant «d’éviter tout voyage non essentiel jusqu’à nouvel ordre.»

«De nouvelles restrictions peuvent être imposées avec peu de préavis. Vos projets de voyage peuvent être gravement perturbés et vous pouvez être contraint de rester à l’étranger plus longtemps que prévu», peut-on lire sur son site internet.

Plus tard, invité à commenter le micromessage de M. Champagne, le cabinet du ministre a précisé à la Presse canadienne que le gouvernement ne prévoyait pas, pour l’instant, fermer les frontières. Il voulait juste prévenir les Canadiens que de plus en plus de compagnies aériennes annulaient des vols et que cela pourrait devenir de plus en plus compliqué de revenir au pays.