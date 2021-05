Golden Globes 2020: un numéro d'ouverture brutal et incisif à souhait signé Ricky Gervais

Handout via Getty Images

Voici les citations les plus marquantes du numéro d’ouverture de la 77e cérémonie des Golden Globes:

«Rions un peu à vos dépends, voulez-vous? Mais souvenez-vous : ce ne sont que des blagues. Nous allons tous mourir bientôt, et il n’y aura pas de suite.»

«Dans cette pièce se trouvent certains des producteurs de contenus télévisuels et cinématographiques les plus importants au monde. Des individus issus de tous les horizons qui ont tous une chose en commun : ils ont tous très peur de Ronan Farrow .»

«Ce fut une grosse année pour les films traitant de pédophilie : Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, The Two Popes…»

«Plusieurs artistes de couleur talentueux ont été ignorés dans des catégories importantes. Malheureusement, il n’y a rien que nous puissions faire. L’Association de la presse étrangère d’Hollywood est très, très raciste. Nous allions faire un segment In Memoriam ce soir, mais quand j’ai vu la liste des personnes décédées, il n’y avait pas assez de diversité. C’était surtout des personnes blanches et je me suis dit : “Pas durant mon gala”.»