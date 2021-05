«En 1997, alors que l’émission d’Ellen était au sommet de sa popularité, j’étais dans le sous-sol de ma mère, en train de soulever des haltères devant un miroir et de me demander: suis-je gai? Et je l’étais! Et je le suis toujours», a déclaré la principale intéressée avant de poursuivre en expliquant le rôle qu’Ellen DeGeneres avait alors joué dans sa vie.