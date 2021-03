GNL Québec: «nuisible à la santé publique», selon des médecins

MONTRÉAL — Inquiets, 250 médecins et professionnels de la santé demandent au premier ministre François Legault de ne pas oublier la santé des Québécois en évaluant le projet de gaz naturel Énergie Saguenay de GNL Québec.

Les médecins et autres professionnels signataires font valoir trois principales préoccupations liées à ce projet.

D’abord, le transport et l’entreposage du gaz naturel par pipeline les inquiètent, «car il est hautement inflammable», a expliqué en entrevue la vice-présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), Anne-Sara Briand, aussi médecin résident en santé publique et en médecine préventive. Ce gaz pose un risque pour les travailleurs, et aussi pour les communautés vivant autour des centaines de kilomètres de ce gazoduc projeté.