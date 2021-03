GNL: la CAQ est assiégée par les lobbyistes, selon QS

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Seulement pour le projet controversé de GNL Québec au Saguenay et le pipeline Gazoduq qui lui est associé, QS a relevé 24 lobbyistes inscrits au registre. Le parti de gauche en a compté 11 de plus pour l’entreprise DGSC, spécialisée dans l’approvisionnement en gaz naturel.

QS invite aussi le gouvernement à vérifier qui est derrière le projet GNL Québec: Jim Breyer, un milliardaire américain qui investit dans le charbon et qui finance des élus climatosceptiques aux États-Unis, a confirmé le parti de gauche. Or le promoteur de GNL Québec plaide que le gaz naturel exporté avec le projet remplacera de l’énergie plus sale comme le charbon en Europe.