La glace du Groenland fond sept fois plus vite que dans les années 1990

Marie-Ange Ostré via Getty Images

Marie-Ange Ostré via Getty Images

La calotte glaciaire du Groenland fond sept fois plus vite que dans les années 1990, menaçant des dizaines de millions de personnes d’une montée des eaux supérieure aux prévisions d’ici la fin du siècle, avertit une étude mardi.

Depuis 1992, elle a ainsi perdu 3 800 milliards de tonnes de glace, passant d’une fonte de 33 milliards de tonnes par an dans les années 1990 à 254 milliards par an sur la dernière décennie, selon cette étude de 96 scientifiques spécialisés dans les études polaires et issus de 50 institutions internationales, publiée par la revue Nature.