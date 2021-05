«Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir», a déclaré la société dans un communiqué cité notamment par Deadline . «Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables.»

Cara Dune est apparue tout au long des saisons 1 et 2 de The Mandalorian, et il semblait acquis que le personnage serait de retour, non seulement dans les saisons futures, mais aussi possiblement dans la série à venir Rangers of the New Republic.