Meurtre de George Floyd: les quatre policiers inculpés

Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée de «meurtre», comme le réclamaient des centaines de milliers manifestants américains, ont annoncé jeudi les autorités.

Derek Chauvin, le policier qui, il y a plus d’une semaine, s’est agenouillé sur le cou de George Floyd pendant huit minutes, provoquant sa mort, avait dans un premier temps été inculpé d’homicide involontaire.

La poursuite le visant a été requalifiée de «meurtre non prémédité», un chef d’accusation plus grave lui faisant risquer 40 ans de prison, selon des documents de justice.

«Nous sommes profondément satisfaits que le procureur général du Minnesota Keith Ellison ait agi de manière décisive en arrêtant et inculpant tous les agents impliqués dans la mort de George Floyd», a réagi l’avocat de la famille Benjamin Crump.

«Je ne suis pas favorable à décréter l’état d’insurrection», qui permettrait au milliardaire républicain de déployer des soldats d’active face à des citoyens américains, et non des réservistes de la Garde nationale comme c’est actuellement le cas», a déclaré Mark Esper.

La nuit de mardi à mercredi a toutefois été plus calme, avec seulement des actes de pillages localisés succédant à une journée de grandes marches pacifiques.

La veille, des milliers d’entre eux avaient protesté, dans le calme, contre la mort de George Floyd et plus largement contre le racisme et les violences policières aux États-Unis.