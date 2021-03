Genou à terre, le signe de solidarité des policiers américains face aux manifestants

À New York, le chef de la police, un Blanc, s’est agenouillé en tenant les mains de manifestants noirs, expliquant sous les remerciements et applaudissements de la foule qu’«aucun» de ses agents «ne pensait que ce qui s’était passé dans le Minnesota ne pouvait se justifier».

Geste sulfureux

Le geste semblait à l’époque plus sulfureux qu’aujourd’hui (la cause «Black Lives Matter» n’était pas embrassée publiquement pas les plus grandes corporations américaines comme on commence à le voir en juin 2020) et les républicains s’étaient déchaînés contre Kaepernick, l’accusant d’insulte au drapeau.