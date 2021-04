Geneviève Tardif partage une lettre inspirante à sa fille à naître

«Plusieurs t’imaginent déjà destinée à une carrière dans le monde du sport. Et pourquoi pas? Cette année, Katie Sowers a été la première femme entraîneure à atteindre le Super Bowl, Bianca Andreescu la première femme canadienne à remporter un tournoi du Grand Chelem et même que les Jeux olympiques au Japon se rapprochent de plus en plus d’une parité homme-femme», a-t-elle lancé.