GCM: Desjardins prêt à réévaluer le dossier des repreneurs

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

Par la voie de son avocat, Sylvie Lalande, qui est vice-présidente du conseil de Québecor, administratrice en chef et présidente du conseil de Groupe TVA, a fait savoir que sa probité est en cause et elle a demandé des excuses au ministre d’ici à 17 h 00 mercredi.