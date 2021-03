Gaudreault veut un Québec à l'offensive sur la scène internationale

L’aspirant à la direction du Parti québécois (PQ) veut que le Québec aille plus loin que les compétences qui lui sont habituellement reconnues, quitte à heurter le gouvernement fédéral. Un premier ministre Sylvain Gaudreault serait même prêt à dénoncer vigoureusement les violations des droits de la personne en Israël et en Chine .

Le député de Jonquière dit être «conscient» que la présence internationale du Québec n’est pas un enjeu dans la population, mais il a élaboré une série de mesures pour que les citoyens et les entreprises jouent un rôle plus actif et en tirent profit, par l’exportation de l’expertise québécoise: en environnement, en réseau de centres de la petite enfance, en énergies renouvelables, en gestion de l’eau, en industrie culturelle, etc.