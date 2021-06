Malgré la célébrité, Gaten Matarazzo de «Stranger Things» s'est trouvé un emploi d'été

Ce n’est pas parce qu’il est l’une des têtes d’affiche de l’une des séries les plus populaires diffusées sur Netflix que Gaten Matarazzo va s’empêcher de mettre la main à la pâte et de prêter main-forte à l’établissement pour lequel travaillent plusieurs membres de sa famille.

L’interprète de Dustin Henderson dans Stranger Things profite en effet de l’arrêt des tournages dû à la pandémie de COVID-19 pour travailler comme assistant dans un restaurant de Long Beach Island, dans le New Jersey, rapporte The Hollywood Reporter .

Le jeune comédien, qui célébrera ses 18 ans le mois prochain, a été facilement reconnu par les inconditionnels des intrigues de la ville fictive d’Hawkins, et ce, même s’il portait chapeau et masque, conformément aux mesures sanitaires mises en place.

