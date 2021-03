Les Canadiens gaspillent plus de nourriture à la maison depuis la pandémie

Une étude affirme que depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a environ six mois, les Canadiens gaspillent plus de nourriture à la maison.

L’étude a aussi démontré que 12,7 % des répondants consomment plus souvent des aliments après leur date d’expiration depuis le début de la pandémie pour réduire le gaspillage. À cet égard, le pourcentage le plus élevé, de 14,8 %, a été relevé au Manitoba et le plus faible, de 8,6 %, a été constaté au Québec.