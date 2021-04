AP Photo/Seth Wenig Le gardien de but Henrik Lundqvist.

Henrik Lundqvist a révélé, lundi, qu’il devait subir une opération à cœur ouvert car des tests ont révélé une maladie cardiaque qui l’empêche de poursuivre sa carrière dans la LNH.

Lundqvist a écrit sur Twitter qu’il va être opéré pour le remplacement d’une valve aortique et de l’aorte ascendante. Il n’a pas indiqué quand l’intervention aura lieu.

«(Les) trois dernières semaines, toute mon attention s’est transférée du camp d’entraînement et de la saison à venir à prendre soin de ma santé et à ce que je peux et ne peux pas faire, a confié Lundqvist en annonçant l’opération. Nous avons tous nos montagnes à gravir. Il faut rester positif et s’engager sur la voie du rétablissement.»

Un examen physique après son embauche par les Capitals de Washington a mené à d’autres tests et à sa décision de ne pas jouer cette saison. Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, a indiqué que Lundqvist a toujours eu un problème cardiaque qu’il a géré et que l’équipe s’attendait à ce que ce soit la même chose.

«Notre thérapeute, Jason Serbus, a fait un travail incroyable, a dit MacLellan la semaine dernière. Nos médecins, les cardiologues, les spécialistes, cela devenait de plus en plus grave. Au fur et à mesure, Henrik a acquis une bien meilleure compréhension de sa situation et des risques.»

On ne sait pas ce qui a changé pour le joueur de 38 ans après avoir joué pendant 15 saisons avec les Rangers de New York. Lorsqu’il a révélé le 17 décembre qu’il ne jouerait pas cette saison, les Rangers ont déclaré: «Nous ne doutons pas qu’Henrik Lundqvist relèvera ce défi avec la même détermination et la volonté qui ont fait de lui l’un des meilleurs gardiens du hockey et une inspiration pour nous tous.»

Les Rangers ont racheté le contrat de Lundqvist à l’issue de la dernière saison et il a signé une entente d’un an au montant de 1,5 million $ US pour poursuivre sa quête d’une coupe Stanley avec les Capitals. Le Suédois a déclaré que les Capitals «avaient rempli tous ses prérequis», et MacLellan a qualifié son arrivée de la solution idéale avant que les examens ne révèlent que son niveau de risque n’était «pas acceptable» pour continuer à jouer.