Garderies familiales: grève illimitée lundi

NataliaDeriabina via Getty Images

Quelques heures plus tard, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a annoncé qu’elle souhaitait qu’un arbitre tranche pour déterminer la rémunération de ses membres. Elle se disait alors prête à suspendre ses moyens de pression si le gouvernement accepte son offre.

En fin d’après-midi, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé sur Twitter qu’il avait demandé au ministre du Travail de nommer, non un arbitre, mais un médiateur. “Une grève en pleine pandémie aura des impacts importants pour les tout-petits et leurs parents”, a-t-il commenté.

Le ministre a plus tard rappelé par voie de communiqué qu’il s’agissait d’une “pratique courante dans toute négociation d’avoir recours à la médiation en cas d’impasse”.

“Devant le refus du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de confier le calcul de la subvention des Responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) à un arbitre, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce le déclenchement de la grève générale illimitée de ses 10 000 membres en milieu familial régi et subventionné partout au Québec”, a écrit le syndicat.

Selon le syndicat, le ministre avait formulé trop de conditions. “Le ministre propose d’avoir un droit de veto sur le rapport d’un tiers sur notre rémunération. Ça démontre bien qu’il n’a aucune confiance dans son propre calcul. En plus, il propose qu’on ne signe pas d’entente avant le rapport, donc pas de rétroactivité salariale. C’est un affront complètement inacceptable”, a écrit le conseiller aux communication dans un courriel transmis à La Presse Canadienne.

Encore dimanche après-midi, la FIPEQ-CSQ décrivait l’offre du gouvernement comme étant “insultante, méprisante et déconnectée”.

“L’écart entre les parties est encore trop importante et la grève illimitée générale, demain, est inévitable”, a fait valoir la présidente de la FIPEQ-CSQ Valérie Grenon, en conférence de presse virtuelle.

“Si lui [le ministre] est prêt à embarquer là-dedans, on va signer une entente cet après-midi ou ce soir et on va arrêter le mouvement de grève qui débuterait demain matin”, a indiqué Mme Grenon.