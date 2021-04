Garderies: la baisse des frais sera névralgique pour la mise en place d'un système national

lithiumcloud via Getty Images

lithiumcloud via Getty Images

Baisser les frais de garde et augmenter le nombre de places exigerait un investissement considérable de fonds fédéraux, a relevé M. Hussen.

«Nous devons travailler fort ensemble pour réduire considérablement les frais, pour les rendre plus abordables pour les parents, mais nous devons également nous assurer qu’il y ait une augmentation du nombre de places», a expliqué M. Hussen.

«Autrement, nous pourrions avoir une situation où les places seraient plus abordables, mais seulement pour ceux qui y ont accès. On ne pourrait pas aider ceux qui ne peuvent pas trouver de place.»

En plus des partisans de longue date de ce projet, des groupes représentant les entreprises ont aussi appuyé cette proposition, ce qui est souvent mis de l’avant par M. Hussen et les libéraux lorsqu’ils parlent du projet.

Un investissement considérable

L’énoncé économique du gouvernement en novembre annonçait notamment un investissement pour aider les provinces et territoires à engager et à former des éducatrices de la petite enfance.