Gala Québec Cinéma: les grands honneurs à «Antigone» et «Il pleuvait des oiseaux»

Il pleuvait des oiseaux

Andrée Lachapelle, décédée en novembre dernier, aura été une grande actrice jusqu’à la fin. Le dernier grand rôle de sa carrière, dans le film Il pleuvait des oiseaux, lui a valu le prix posthume de la meilleure actrice au Gala Québec cinéma.

Les prix Iris, qui récompensent les artisans du cinéma québécois, ont été remis, mercredi soir, pour la première fois dans une formule sans public en raison de la pandémie de COVID-19.

La crise sanitaire a forcé l’annulation du grand gala dont la présentation était prévue le dimanche 7 juin.

Québec Cinéma et le diffuseur, Radio-Canada, avaient donc convenu de présenter deux galas sans public, en toute distanciation.

Le prix Iris du public a été décerné au film Il pleuvait des oiseaux de la cinéaste Louise Archambault pendant l’émission Bonsoir bonsoir!.

Le film Il pleuvait des oiseaux et ses artisans ont obtenu trois des quatre prix les plus prestigieux de la soirée.

L’acteur Gilbert Sicotte a été récompensé pour son rôle de Charlie avec le prix de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle. Il a rendu hommage à sa partenaire dans le film, feu Andrée Lachapelle, à qui a été décerné l’Iris de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, à titre posthume.

Andrée Lachapelle est décédée le 21 novembre dernier, à l’âge de 88 ans. Cette grande dame de la scène culturelle québécoise a laissé sa trace tant au théâtre qu’à la télévision et au cinéma pendant près de 70 ans.

Le film Antigone, de Sophie Deraspe, a obtenu l’Iris du meilleur film et cinq autres prix lors du gala hors d’ondes surnommé «Gala sur le Sofa», qui a précédé, et qui a permis la remise de 24 prix Iris. L’événement entièrement diffusé sur le web a connu quelques difficultés techniques qui n’ont pas semblé trop ébranler les animateurs.

Antigone a obtenu également les prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur montage, de la meilleure distribution, ainsi que l’Iris de la révélation de l’année qui a été remis à l’actrice Nahéma Ricci.

Il y a une dizaine de jours, Antigone a été sacré meilleur film canadien aux prix Écrans. Deux des actrices du film ont aussi été récompensées, dont une fois de plus Nahéma Ricci dans le rôle-titre et Nour Belkhina dans un rôle de soutien.

Le film Matthias & Maxime de Xavier Dolan a reçu trois prix, dont l’Iris du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, et celui pour la meilleure musique originale, remis à Jean-Michel Blais. La comédienne Micheline Bernard a été récompensée très tôt dans la soirée pour la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien pour son rôle de Francine, la mère de Matthias.

Le prix de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien a été décerné à Sergio Castellitto pour son interprétation du parrain de la mafia sicilienne de Montréal Franck Paternò dans Mafia inc.

L’Iris du meilleur premier film a été remis à Sympathie pour le diable du réalisateur Guillaume de Fontenay, pour qui c’était le premier scénario cosigné avec Guillaume Vigneault. Le film a été récompensé à deux autres reprises dans les catégories meilleur son et meilleurs effets visuels.

Le film Le vingtième siècle a remporté quatre prix dans les catégories meilleurs costumes, meilleur maquillage, meilleure coiffure et meilleure direction artistique.

Le prix hommage a été remis à la première femme cinéaste autochtone du Québec, Alanis Obomsawin, qui exerce son métier de réalisatrice et de productrice à l’Office national du film du Canada (ONF) depuis 1967.

La documentariste abénaquise Alanis Obomsawin a réalisé plus de 52 films en plus de 50 ans de carrière.

L’Iris hommage s’ajoute à une longue liste de prix et de distinctions soulignant sa carrière prolifique, elle qui a aussi été faite Grande officière de l’Ordre national du Québec en 2016.

LES LAURÉATS SONT...

Meilleur film

- Antigone

- Fabuleuses

- La femme de mon frère

- Il pleuvait des oiseaux

- Jeune Juliette

- Kuessipan

- Mafia Inc

Meilleur premier film

- Mad Dog Labine

- Sympathie pour le diable

- Le vingtième siècl

Meilleur réalisation

- Monia Chokri (La femme de mon frère)

- Guillaume de Fontenay (Sympathie pour le diable)

- Sophie Deraspe (Antigone)

- Matthew Rankin (Le vingtième siècle)

- Myriam Verreault - Kuessipan

Meilleur scénario

- Il pleuvait des oiseaux

- Sympathie pour le diable

- Antigone

- Jeune Juliette

- Kuessipan

Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle

- Anne-Élisabeth Bossé (La femme de mon frère)

- Anne Dorval (14 jours 12 nuits)

- Léane Labrèche-Dor (Le rire)

- Andrée Lachapelle (Il pleuvait des oiseaux)

- Noémie O’Farrell (Fabuleuses)

Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle

- Robin Aubert (Jeune Juliette)

- Marc-André Grondin (Mafia Inc)

- Patrick Hivon (La femme de mon frère)

- Niels Schneider (Sympathie pour le diable)

- Gilbert Sicotte (Il pleuvait des oiseaux)

Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien

- Micheline Bernard (Matthias & Maxime)

- Juliette Gosselin (Fabuleuses)

- Micheline Lanctôt (Le rire)

- Eve Landry (Il pleuvait des oiseaux)

- Geneviève Schmidt (Menteur)

Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien

- Robin Aubert (Merci pour tout)

- Sergio Castellitto (Mafia Inc)

- Pier-Luc Funk (Matthias & Maxime)

- Sasson Gabai (La femme de mon frère)

- Rémy Girard (Il pleuvait des oiseaux)

Révélation de l’année

- Catherine Chabot (Menteur)

- Sharon Fontaine-Ishpatao (Kuessipan)

- Alexane Jamieson (Jeune Juliette)

- Nahéma Ricci (Antigone)

- Lilou Roy-Lanouette (Jouliks)

Meilleure distribution des rôles

- Kuessipan

- Jeune Juliette

- Mafia Inc

- Antigone

- Il pleuvait des oiseaux

Meilleure direction artistique

- La femme de mon frère

- Le vingtième siècle

- Il pleuvait des oiseaux

- Jeune Juliette

- Mafia Inc

Meilleure direction de la photographie

- 14 jours 12 nuits

- Kuessipan

- La femme de mon frère

- Il pleuvait des oiseaux

- Matthias & Maxime

Meilleur son

- The Song of Names

- Sympathie pour le diable

- Ville Neuve

- Mafia Inc

- Le vingtième siècle

Meilleur montage

- Antigone

- La femme de mon frère

- Matthias & Maxime

- 14 jours 12 nuits

- Le vingtième siècle

Meilleurs effets visuels

- The Song of Names

- The Hummingbird Project

- Sympathie pour le diable

Meilleure musique originale

- Il pleuvait des oiseaux

- Matthias & Maxime

- Antigone

- The Song of Names

- Le vingtième siècle

Meilleurs costumes

- Mafia Inc

- Jouliks

- La femme de mon frère

- Le vingtième siècle

- Il pleuvait des oiseaux

Meilleur maquillage

- Jouliks

- Fabuleuses

- Mafia Inc

- Le vingtième siècle

- Matthias & Maxime

Meilleure coiffure

- The Song of Names

- Mafia Inc

- Le vingtième siècle

- Fabuleuses

- Il pleuvait des oiseaux

Meilleur film documentaire

- Alexandre le fou

- Mad Dog & The Butcher - Les derniers vilains

- Soleils noirs

- Xalko

- Ziva Postec. La monteuse derrière le film Shoah

Meilleure direction de la photographie (Film documentaire)

- Mad Dog & The Butcher - Les derniers vilains

- Xalko

- Soleils noirs

- Alexandre le fou

- Sur les toits Havane

Meilleur montage (Film documentaire)

- Mad Dog & The Butcher - Les derniers vilains

- Alexandre le fou

- Soleils noirs

- Ziva Postec. La monteuse derrière le film Shoah

- Une femme, ma mère

Meilleur son (Film documentaire)

- Échos d’Istanbul

- Une femme, ma mère

- Alexandre le fou

- La fin des terres

- Sur les toits Havane

Meilleur court métrage (Fiction)

- Je finirai en prison

- Jojo

- Juste moi et toi

- SDR

- Une bombe au coeur

Meilleur court métrage (Animation)

- Le cortège

- Le mal du siècle

- Organic

- Physique de la tristesse

- Les vêtements

Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec

- Antigone

- La femme de mon frère

- Genèse

- Kuessipan

- Matthias et Maxime

- Répertoire des villes disparues

Prix du public