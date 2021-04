Neuf mois plus tard, «l'acteur des pubs d'A&W» prend sa revanche

On l’avait peut-être déjà oublié, mais au début de l’année, le Bye Bye 2019 a généré une de ces fameuses controverses dont lui seul a le secret. Cette fois, elle était arrivée via une parodie des publicités de la chaîne A&W se moquant de son porte-parole, l’acteur Michel Olivier Girard.

En présentant le duo de présentateurs formé de l’acteur des pubs A&W et du créateur du Bye Bye, Simon-Olivier Fecteau, Véronique Cloutier a souligné avec un clin d’oeil que l’année 2020 avait donc commencé avec l’une des plus grandes tourmentes que le Québec n’avait jamais connues.

«N’essaie pas de te rendre sympathique avec de l’autodérision, a ajouté le porte-parole. Un, tu n’es pas un bon comédien, et deux, tu n’es même pas un bon réalisateur.»

Une place dans le Bye bye

Simon-Olivier Fecteau – qui rappelons-le avait déjà présenté ses excuses en janvier – a voulu faire la paix et a donc proposé un rôle dans le prochain Bye bye à Michel Olivier Girard. «Pis en plus t’auras pas besoin de mettre ton ti-dossard de taouin comme dans tes pubs», a-t-il lancé.

Girard a accepté le rôle et remercié Fecteau, non sans se gâter un peu: «Merci pour ton rôle dans le Bye bye, je suis très très très content, mais pour tout le reste, et au nom de tous les travailleurs du Québec: “Va chier.”»