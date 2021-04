Les premières images allaient donner le ton. En introduction au 35e Gala des prix Gémeaux , de nombreux téléspectateurs ont témoigné de comment la télé les avait accompagnés au cours de cette difficile année 2020. De touchants témoignages qui cherchaient évidemment à rappeler l’importance que peut prendre ce médium dans la vie de bien des gens pour les aider à passer à travers les plus durs moments.

«On le sait, on le répète souvent, la télé, ça ne sauve pas des vies, a ainsi lancé l’animatrice Véronique Cloutier durant son numéro d’ouverture. Par contre, la télé, ça change les idées, ça nous instruit, ça nous touche, ça nous fait rire, ça nous rassemble, et Dieu sait qu’on en a eu besoin au cours des derniers mois.»

Ce «premier gala depuis la nouvelle réalité de 2020», comme elle l’a appelé, est diffusé «avec un petit peu moins de monde que d’habitude dans la salle». Mais en respectant toutes les plus récentes mesures sanitaires, a-t-on pris soin de préciser. Véronique Cloutier n’a pas manqué non plus de souligner l’apport des techniciens, les comparant à un «service essentiel» pour l’industrie.