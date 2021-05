Gaten Matarazzo de «Stranger Things» opéré pour une quatrième fois pour une maladie rare

La fondation a pour mission de soutenir la recherche entourant la maladie, et d’aider les familles des personnes atteintes à payer les frais liés aux soins dentaires requis.

Les frères Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things, avaient d’ailleurs voulu mettre de l’avant la condition du jeune comédien en en faisant un trait distinctif du personnage de Dustin.

Lors de la diffusion de la première saison, Matarazzo avait expliqué qu’il était né sans clavicules, qu’il avait toujours ses dents de lait, et qu’il allait devoir subir plusieurs chirurgies, s’estimant néanmoins chanceux que son cas ne soit pas plus sévère.

La dysplasie cléidocrânienne est une maladie constitutionnelle de l’os qui touche une personne sur un million et qui entraîne un retard dans la formation des os, notamment au niveau du crâne, des clavicules et de la dentition.

Cette maladie peut également avoir une incidence sur la taille de la personne et la forme du visage, en plus d’entraîner des anomalies orthopédiques (pieds plats, genu valgum, scoliose), ainsi que des infections au niveau des voies respiratoires et des oreilles.