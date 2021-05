Le député libéral et ancien médecin a choisi de mettre la partisanerie de côté pour offrir à ses quelque 43 000 abonnés des analyses éclairantes (et presque toujours rassurantes!) sur les mises à jour quotidiennes et sur la capacité du système de santé québécois à faire face à la pandémie de COVID-19. Le tout, ponctué de quelques anecdotes plus personnelles sur sa vie en confinement.