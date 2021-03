Prudence face aux gadgets contre la COVID-19

Des dispositifs permettant d’ouvrir des portes, d’appuyer sur des boutons d’ascenseurs et de se tenir aux poteaux de bus ou de métro sont commercialisés comme un moyen de limiter l’exposition à la COVID-19 , mais le Bureau de santé publique de Toronto affirme qu’ils sont inutiles et peuvent même présenter leurs propres risques.

Si l’on se lave les mains, si l’on se couvre le visage avec son coude ou un mouchoir lorsqu’on éternue et si l’on utilise ses bras pour presser des boutons et ouvrir des portes, il n’est pas nécessaire d’employer un outil supplémentaire lorsqu’on est en contact avec des surfaces fréquemment touchées, a fait valoir un porte-parole de l’organisation par courriel.

“Ces dispositifs peuvent eux-mêmes devenir une autre surface fréquemment touchée et ils devront être nettoyés et désinfectés souvent”, explique-t-on.

Une recherche rapide sur des plateformes de commerce électronique suffit pour révéler que des dizaines de Canadiens fabriquent et commercialisent de tels produits et des entreprises étrangères sont encore plus nombreuses à les expédier au pays.