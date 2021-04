Ce gadget traduit le langage et les aboiements de votre chien

Médor pleure et rit. On parle bien de votre chien. Une start-up sud-coréenne a développé un collier pour chien domestique alimenté par l’Intelligence artificielle. Ce gadget prétend détecter cinq émotions chez votre compagnon en surveillant ses aboiements à l’aide de la technologie de la reconnaissance vocale.

Appelés “Petpuls”, ce collier et l’application smartphone qui l’accompagne peuvent ainsi prévenir les propriétaires d’animaux du ressenti de leur animal: si le chien est heureux, détendu, anxieux, en colère ou triste. Il suit également l’activité physique et le repos des chiens.

«Donner une voix»

“Cet appareil donne une voix à un chien pour que les humains puissent les comprendre”, a déclaré Andrew Gil, directeur du marketing mondial chez Petpuls Lab, à Reuters. “Avec cet appareil, nous, les humains, pouvons comprendre et communiquer mieux, plus précisément et plus efficacement.”