Même Gaby Gravel a son mot à dire sur la COVID-19

La comédienne Florence Longpré a mis son plus beau maquillage, ce jeudi 19 mars, pour se glisser dans la peau de son célèbre personnage de Gaby Gravel (de l’émission Like-moi!) et prendre d’assaut les réseaux sociaux afin de répéter les mesures à prendre pour freiner la propagation de la COVID-19.

«La plus grande influenceuse de tous les temps» martèle ainsi les conseils de base, à savoir de jeter ses mouchoirs après usage, de se laver les mains («parce que c’est la foundation de l’hygiène»), et de tousser dans son coude («Dans la vie, on a tous la chance d’avoir un ou deux coudes, donc tousse dedans»).