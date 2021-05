Les relations de couple hétérosexuel sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition

On devine dans un tweet subséquent que le coup d’éclat avait pour but de braquer les projecteurs sur le fléau des féminicides, notamment après les meurtres très médiatisées de Jaël Cantin et de Marilène Lévesque plus tôt ce mois-ci.