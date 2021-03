Fuite de données: «Desjardins n’a pas pris les mesures nécessaires»

La présidente de la Commission d’accès à l’information du Québec, Diane Poitras, et le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Daniel Therrien, ont présenté leurs enquêtes respectives au sujet de la fuite de données qui avait touché plus de 9,7 millions de personnes au Canada et à l’étranger, dont près de 7 millions de Québécois.

Accès à des bases de données sans autorisation

«L’employé a ensuite pu transférer des profils financiers et d’identité concernant des millions de membres et de clients de Desjardins sur des clés USB à partir de son poste de travail.»

Des renseignements concernant d’anciens clients

En plus de millions de membres et de clients, la fuite a touché plus de 4 millions de personnes qui n’étaient plus membres ni clients de Desjardins.